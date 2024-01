Przy lubelskiej podstawówce powstanie nowa hala sportowa. Wizualizacje

Znajdująca się w nim sala główna ma mieć wymiary 18 na 45 metrów i ok. 12,5 metra wysokości, co pozwoli na urządzenie w niej boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i futsalu. W hali powstaną również trybuny dla ok. 300 osób, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz techniczne.

- Nowy obiekt sportowy zabezpieczy potrzeby uczniów w zakresie edukacji fizycznej, jest też bardzo ważny dla mieszkańców Kośminka i Bronowic – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Nowy budynek z istniejącą bryła szkoły zostanie połączony dobudowanym łącznikiem. Obiekt będzie miał tradycyjną konstrukcję, z dachem z klejonego drewna i instalacją fotowoltaiczną. Ściany i okna wewnątrz zostaną zabezpieczone piłkochwytami, podobnie jak ściana podłużna z widownią.

Projekt opracowuje firma Koszt-Bud z Knurowa, która w ogłoszonym przez miasto przetargu złożyła ofertę opiewającą na 527 tys. zł. Zajmie się ona także pełnieniem nadzorów autorskich aż do zakończenia budowy.