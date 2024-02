Przyszli kwadrans po otwarciu komisji. PiS zarejestrowało listy w wyborach do sejmiku

Prace związane z rejestracją Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie rozpoczęła w środę w samo południe. – Już o godz. 12.15 zaczęliśmy rejestrować nasze listy we wszystkich pięciu okręgach – mówił po wyjściu z siedziby komisji Marek Wojciechowski, radny sejmiku i sekretarz struktur PiS w Lubelskiem. – Mamy 43 kandydatów i rekordową liczbę 21 537 podpisów poparcia. Te podpisy są dalej zbierane, a przypomnę, że pod każdą listą powinno ich być 300. Mamy ich więc o wiele więcej. Chociażby w okręgu drugim tych podpisów było ponad 9 tysięcy – dodał.

Przedstawiciele partii chcą utrzymać władzę w regionie, którą sprawują od 2018 roku. – Potrzebujemy do tego co najmniej 17 radnych w sejmiku (w jego skład wchodzą 33 osoby – przyp. aut.). Liczymy, że w tych wyborach zdobędziemy 19 mandatów. Wierzę, że wyniki wyborów PiS do Sejmu, ale przede wszystkim nasze dokonania i inwestycje, które miały miejsce w ostatnich latach przekonają mieszkańców naszego regionu do tego, abyśmy kontynuowali naszą misję rozwoju województwa lubelskiego – powiedział Michał Mulawa, wicemarszałek województwa.

PiS pełne listy kandydatów do sejmiku ma przedstawić w czwartek. Liderami, według kolejności okręgów mają być: wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Ryba, marszałek województwa Jarosław Stawiarski, przewodniczący sejmiku Jerzy Szwaj, była dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i niedawna kandydatka PiS do Senatu Kamila Grzywaczewska oraz wicemarszałek Michał Mulawa.