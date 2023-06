Punkty karne znikną po roku. Kiedy wchodzą nowe przepisy?

Szykuje się niezłe zamieszanie w przepisach. 16 czerwca w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja, zmieniająca zasady funkcjonowania systemu punktów karnych. Wrócą stare zasady, czyli po vacatio legis, czyli od 17 września, punkty karne skasują się po roku, a nie jak teraz, po dwóch latach.

Do tej daty będą jednak obowiązywać stare zasady, czyli punkty pozostaną na koncie kierowcy przez dwa lata. Dopiero kary za wykroczenie popełnione od 17 września będą się kasować po roku.

Policyjne statystyki mówią, że bardziej rygorystyczne przepisy działały w naszym regionie. – Od 17 września 2021 do 17 września 2022 roku zatrzymaliśmy ze względu na punkty 3703 prawa jazdy, z czego za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym 1905 dokumentów – mówi Renata Szpakowska, oficer prasowy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie.

Po wprowadzeniu zmian, czyli od 17 września ubiegłego roku do wczoraj, policja zatrzymała 2275 praw jazdy, w tym 1062 za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 50km/h.

– Notujemy spadek zatrzymań praw jazdy po wprowadzeniu zaostrzonych przepisów – dodaje oficer prasowa. Przypomnijmy, że prawo jazdy jest zatrzymane po przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a pokwitowanie za zatrzymane prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.

Jest też i dobra wiadomość. Wracają też kursy redukujące punkty. Zgodnie z nowym przepisem kierowca nie częściej niż raz na sześć miesięcy będzie mógł brać udział w kursie, który zmniejszy liczbę punktów na jego koncie o 6 punktów. Jedyna różnica jest taka, że znikną kursy on–line. Niestety nie wiadomo, czy kursy wrócą także z dniem 17 września. Wszystko zależy, czy Ministerstwo Infrastruktury zdąży przygotować system CEPiK do obsługi tych kursów i wprowadzaniu danych o kasacji rzeczonych 6 punktów.

Ponieważ prawo nie działa wstecz, to dotychczasowy dwuletni system kasacji punktów karnych będzie obowiązywać do dnia 17 września tego roku. Jeśli ktoś otrzyma punkty karne przed tą datą, to pozostaną one na jego koncie przez dwa lata. W wakacje trzeba będzie się zatem pilnować.