Pustki w banku krwi. Na wyczerpaniu zwłaszcza jedna grupa

Górnicy żądają 15-proc. podwyżki. 12 kwietnia zmienią się władze w Bogdance

Sytuacja w kopalni zaczyna dochodzić do punktu wrzenia. Od trzech miesięcy związkowcy nie mogą się dogadać z zarządem kopalni w kwestii podwyżek pensji. Jeżeli strony nie porozumieją się do najbliższego poniedziałku, to związkowcy staną, we wtorek, 19 bm. o godz. 10, z wielką pikietą przed siedzibą zarządu kopalni. Tymczasem na 12 kwietnia, na wniosek akcjonariuszy, zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka SA. Jednym z punktów porządku obrad jest podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki.