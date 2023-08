QS World University Rankings 2024. Politechnika Lubelska wśród najlepszych na świecie

Innowacyjny test skróci cierpienie kobiet

Potrafi nie tylko wywołać trudny do zniesienia ból, ale u co drugiej pacjentki może spowodować problemy z zajściem w ciążę. Niestety, w Polsce kobiety dowiadują się o tym zbyt późno. Lubelska klinika jako jedyna w Polsce dysponuje testami wykrywającymi to schorzenie czyli endometriozę.