QS World University Rankings 2025. Politechnika Lubelska w światowej czołówce!

– Takie zestawienia pomagają budować i umacniać międzynarodową reputację uczelni. Obecność w nich Politechniki Lubelskiej to dowód, że nasze wysiłki przynoszą efekty. Jednocześnie wskazuje nam, w jakich obszarach możemy się doskonalić, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki– stwierdza rektor prof. Zbigniew Pater.

Z roku na rok ranking QS ocenia coraz więcej szkół wyższych, co zwiększa konkurencję i podnosi poprzeczkę. W tym roku przeanalizowano około 3000 uczelni, z czego 1503 znalazło się w zestawieniu ostatecznym, w tym 23 z Polski.

Kluczowymi wskaźnikami, które przyniosły Politechnice Lubelskiej wysoką pozycję są: liczba cytowań, stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów, międzynarodowa współpraca badawcza oraz odsetek studentów z zagranicy.

– Świadczą one o tym, że Politechnika Lubelska skutecznie dąży do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz aktywnie angażuje się w globalne projekty badawcze, co przyciąga naukowców i studentów z całego świata – mówi prof. Zbigniew Pater. Zdaniem rektora, te osiągnięcia podkreślają konkurencyjność lubelskiej uczelni na arenie międzynarodowej oraz potwierdzają jej pozycję jako prestiżowej instytucji edukacyjnej i naukowej.

Ranking QS oparty jest na 5 głównych kryteriach. Najważniejszy wskaźnik to Research and Discovery, na który składają się oceny reputacyjne ekspertów akademickich oraz liczba cytowań będąca szacunkową oceną wpływu i jakości prac naukowych prowadzonych przez uniwersytet. Kolejny wskaźnik toEmployability and Outcomesopracowany w oparciu o opinie pracodawców oraz o zdolności instytucji do zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnialności swoich absolwentów i kształcenia liderów. Pozostałe kryteria oceny obejmują: stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, zaangażowanie międzynarodowe oceniane przez pryzmat liczby zagranicznych naukowców, studentów i udziału w międzynarodowych sieciach badawczych, oraz zaangażowanie w realizację zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ranking publikowany jest od ponad dwudziestu lat przez QuacquarelliSymonds – lidera w dostarczaniu usług analitycznych dla międzynarodowego sektora edukacji wyższej.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji zajął Instytut Technologii Massachusetts (MIT), drugie Imperial College w Londynie, a trzecie Uniwersytet Oksfordzki. Najlepsza z polskich uczelni, Uniwersytet Warszawski została sklasyfikowany na 258 miejscu.

QS World University Rankings 2025

Instytut Technologii Massachusetts (Stany Zjednoczone) 100 Imperial College w Londynie (Wielka Brytania) 98,5 Uniwersytet Oksfordzki (Wielka Brytania) 96,9 Uniwersytet Harwardzki (Stany Zjednoczone) 96,8 Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania) 96,7 Uniwersytet Stanford (Stany Zjednoczone) 96.1 ETH Zurych (Szwajcaria) 93,9 Narodowy Uniwersytet Singapuru 93,7 UCL Londyn (Wielka Brytania) 91,6 Kalifornijski Instytut Technologii (Stany Zjednoczone) 90,9

…

258. Uniwersytet Warszawski 39,8

312. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 35

527. Politechnika Warszawska 23.2

761-770. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

801-850. Politechnika Gdańska

851-900. Uniwersytet AGH w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Wrocławski

901-950. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Wrocławska

1001-1200. Politechnika Krakowska

Politechnika Łódzka

Politechnika Poznańska

Politechnika Śląska w Gliwicach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warszawie

1201-1400. Politechnika Lubelska

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach