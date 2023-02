Radni Lublina wyrzucili do kosza projekt mieszkańców. Chodzi o rady dzielnic

Senator Polski 2050 nie pozostał dłużny i przystąpił do ataku: - W Lublinie borykamy się z poważnym kryzysem demokracji. Pański głos (radnego Bartosza Margula - red.) depcze wolność rad dzielnic.

Zarzut ten odpierała m.in. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina, która odpowiada za partycypację w mieście. Uznała, że musi zareagować w imieniu wszystkich pracowników urzędu miasta. - Nie uzurpujemy sobie prawa do tego, by zmieniać miasto sami. Chcemy to robić razem z mieszkańcami. Ta otwartość na mieszkańców jest na każdym kroku. Zachęcam do tego, by zadzwonić do sekretariatu i sprawdzić, jak chętnie chcemy się zmierzyć z każdym problemem - podkreślała wiceprezydent Lublina.

Uchwała trafia do kosza

Całej awanturze z boku przyglądali się radni Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed sesją deklarowali, że chcą wysłuchać argumentów wnioskodawców i dopiero wtedy podejmą decyzję, jak zagłosują.

- Nie można przejść obok inicjatyw obywatelskich. Z drugiej strony nie można wylać dziecka z kąpielą. Musimy pilnować, by pewne regulacje nie paraliżowały pracy Rady Miasta. Na podstawie tego, co usłyszymy, podejmiemy właściwą decyzję, która będzie dobra dla mieszkańców i radnych - deklarował Marcin Jakóbczyk z PiS.

Ostatecznie projekt obywatelski dot. zmiany statutu przepadł. Niemal cały klub prezydenta Krzysztofa Żuka był przeciw (Leszek Daniewski głosował “za”, ale przyznał, że to był błąd). Radni PiS wstrzymali się od głosu.