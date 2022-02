Lublin: Radny pyta o gastronomię. Co z ulgami dla przedsiębiorców?

Radny zastrzega, że trudno teraz przesądzać o tym, jak epidemia odbije się w tym roku na kondycji firm z branży gastronomicznej, ale wyjaśnia, że „zasadnym byłoby ustalenie pewnych hipotetycznych, opcjonalnych rozwiązań, w zależności od rozwoju sytuacji”.

– Z całą pewnością dałoby to poczucie dużego komfortu restauratorom – przekonuje Nowak, który proponuje, by doprowadzić w tej sprawie do spotkania władz miasta i branży gastronomicznej. Przypomnijmy, że w zeszłym roku dobowa stawka opłaty za tzw. zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny była w Lublinie obniżona do 1 grosza za mkw.