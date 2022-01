Wielkie rżnięcie w Lublinie i Ratusza „gra w zielone”

Zdaniem Ratusza

– Dyrektor delegatury NIK nie stwierdza naruszenia przez gminę Lublin żadnego przepisu ustawy podczas procesu sprzedaży nieruchomości – podkreśla Duma. Zapewnia, że za każdym razem Wydział Gospodarowania Mieniem, który odpowiada za sprzedaż miejskich działek, prosi o opinię inne jednostki. Przekonuje też, że studium przestrzenne jest ogólnodostępne.

– Można więc zakładać, że jest dokumentem bardzo dobrze znanym przez radnych – dodaje Duma. Zastrzega, że przed głosowaniem radni mogą dopytać o wszystko, co jest związane z nieruchomością, która ma być sprzedawana. Deklaruje jednak, że radni będą dostawać bardziej rozbudowane uzasadnienie do projektów uchwał. – Wydział Gospodarowania Mieniem został zobowiązany do uzupełnienia projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości kierowanych na sesje Rady Miasta Lublin o stosowanie każdorazowo informacji na temat funkcji przyrodniczych nieruchomości, tak, aby zapewnić radnym jeszcze szerszą wiedzę na ten temat.

Wuzetką w przyrodę

Kontrolerzy przyjrzeli się również temu, jak wydawane są w mieście „wuzetki”. Warto wyjaśnić, że takimi decyzjami określa się możliwy sposób wykorzystania nieruchomości, które nie doczekały się jeszcze od Rady Miasta swojego planu zagospodarowania.

Do kontroli wytypowano 18 decyzji. – W dziesięciu przypadkach zostały one wydane dla zamierzeń inwestycyjnych na terenach, które według studium podlegały wyłączeniu z zabudowy w całości bądź w części – czytamy w wystąpieniu NIK do prezydenta Lublina. Ratusz tłumaczy, że studium nie jest prawem miejscowym i nie jest wiążące przy wydawaniu „wuzetek”.

Według danych miejskiego Wydziału Architektury i Budownictwa w badanym sześcioleciu Ratusz wydał łącznie 4 293 decyzje o warunkach zabudowy. Co piąta dotyczyła terenów, które według studium przestrzennego powinny być wyłączone z zabudowy ze względu na ich walory i funkcje przyrodnicze. Oznacza to 924 decyzje wbrew studium, a większość z nich (71,5 proc.) dotyczyła domów jednorodzinnych.

NIK przyjrzała się również pracom nad projektem studium, które uchwalono latem 2019 r. Wskazała m.in. na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mówiącą o negatywnym wpływie zabudowy górek czechowskich na przyrodę i okolicznych mieszkańców. Te same obawy zgłaszała również Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Zauważała, że miasto ma nadmiar terenów pod mieszkania i niedobór większych parków. Mimo to miasto uchwaliło studium przeznaczające część górek pod bloki.