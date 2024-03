RCKiK szuka dawców. Dwie grupy krwi na wyczerpaniu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie przestaje szukać dawców. Zarówno krew, jak i płytki oraz osocze można stale oddawać w siedzibie centrum przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie. Jest to również możliwe podczas akcji terenowych, podczas których pracownicy jeżdżą do mniejszych miast i miasteczek umożliwiając i zachęcając mieszkańców do podzielenia się cennym płynem.

Aby zostać dawcą trzeba odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim należy być wypoczętym i wyspanym, dzień wcześniej wypić ok. 2 litrów płynów, unikać alkoholu przez 2 doby przed donacją oraz zjeść lekki posiłek.

Harmonogram kwietniowych akcji terenowych

2.04: LUBLIN, parking pod Decathlon Czechów (al. Spółdzielczości Pracy 26). Rejestracja w godz. 10-14.

2.04: ŚWIDNIK, PZL Świdnik (al. Lotników Polskich 1). Rejestracja w godz. 8-12.

3.04: CHEŁM, ZST (ul. Graniczna 2). Rejestracja w godz. 8.30-12.30.

3.04: SŁAWATYCZE, Gminny Ośrodek Kultury (Rynek 14). Rejestracja w godz. 9-13.

5.04: ZAMOŚĆ, LOCSM (ul. Szczebrzeska 102). Rejestracja w godz. 9-13.

5.04: JANÓW LUBELSKI, ZS (ul. Zamojskiego 68). Rejestracja w godz. 9-13.

5.04: SOSNÓWKA, Szkoła Podstawowa (Sosnówka 117). Rejestracja w godz. 9-13.

6.04: PIASECZNO, plaża Kaniwola. Rejestracja w godz. 10-14.

6.04: TUCZNA, Urząd Gminy (Tuczna 191A). Rejestracja w godz. 9-13.

7.04: CHEŁM, Terenowy Oddział RCKiK (ul. Szpitalna 53). Rejestracja w godz. 8-11.

7.04: KRZYWOSTOK, Świetlica Wiejska (Krzywostok 30). Rejestracja w godz. 10-13.

7.04: MILANÓW, OSP w Milanowie. Rejestracja w godz. 9-13.