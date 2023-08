Gapowicze, to o was: rekordzista ma 305 mandatów do zapłacenia

Gapowicze do zapłaty mają w sumie aż 2,7 miliona złotych. – W przypadku ujawnienia pasażera, który podróżuje komunikacją miejską bez ważnego biletu lub uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, kontrolerzy biletu wystawiają wezwanie do zapłaty, potocznie zwane „mandatem” za „jazdę na gapę”. W przypadku uiszczenia opłaty bezpośrednio u kontrolera: gotówką lub bezgotówkowo np. kartą płatniczą, pasażer otrzymuje bonifikatę z tego tytułu w wysokości 40 proc. wartości „mandatu”. Upust 30 proc. otrzyma, gdy opłata zostanie wniesiona terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania. Po tym terminie pasażer zobowiązany jest zapłacić pełną kwotę – wyjaśnia Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Obecnie wysokość opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 230 zł. Gdy gapowicz uiści mandat w trakcie kontroli zapłaci 138 zł, w przypadku do 7 dni od daty wystawienia wezwania 161 zł. Do opłaty dodatkowej należy doliczyć wartość biletu jednoprzejazdowego – czyli 4,60 w przypadku biletu normalnego i 2,30 czyli połowę tej kwoty w przypadku biletu ulgowego.

– W przypadku, gdy pasażer nie uiści opłaty w terminie 14 dni, pierwszym etapem jest wezwanie przedsądowe. Brak czynności skutkuje pozwem sądowym oraz wydaniem nakazu. Po tym nadawana jest klauzula wykonalności na nakaz, która stanowi podstawę złożenia wniosku do komornika. Działania te powodują iż z należności 230 zł kwota długu rośnie nawet do 700 zł – podkreśla Monika Białach.

W pierwszym półroczu tego roku kontrolerzy wystawili 13 388 mandatów na kwotę 2,7 mln złotych, czyli tyle, ile do zapłaty gapowicze mieli przez cały 2021 rok. W ubiegłym roku mandatów było 19,5 tys., a jeżdżący na gapę mieli do zapłaty prawie 4 miliony złotych. Obecnie w Lublinie rekordzistami wśród gapowiczów są dwaj mężczyźni w wieku 29 i 52 lat. Młodszy ma 286 wystawione mandaty, a jego zadłużenie wynosi obecnie 80 tysięcy złotych. Starszy ma 305 mandatów i do zapłaty 2571 złotych więcej. Skuteczność windykacji należności w Lublinie nie odbiega od średniej krajowej i oscyluje w granicy 30 proc