Rektor KUL powalczy o drugą kadencję. Ma spore poparcie

- Grupa 30 senatorów zgłosiła moją kandydaturę na drugą kadencję rektorską. Zamierzam się o nią ubiegać. Prosząc o umożliwienie mi kontynuowania tej zaszczytnej funkcji, w kolejnej kadencji zamierzam nadal dokładać wszelkich starań o dalszy dynamiczny rozwój KUL – mówi ks. prof. Kalinowski, cytowany przez stronę internetową uczelni.

Kierujący uczelnią od 2020 roku duchowny wśród priorytetów swoich działań w kolejnych latach wymienia m.in. rozbudowę Wydziału Medycznego, dostosowanie akademickiej infrastruktury – w tym sportowej – do bieżących potrzeb, dokończenie trwających remontów, czy „dalszą poprawę warunków pracy i wynagradzania”. Zapowiada też, że w najbliższym czasie zaprosi do debaty o przyszłości uniwersytetu przedstawicieli studentów, doktorantów, naukowców i pracowników administracji.

Wybory rektora KUL odbędą się 9 maja. Do głosowania uprawnionych jest 37 członków uczelnianego Senatu. Zgodnie z regulaminem wyborczym, prawo zgłoszenia kandydata przysługuje Wielkiemu Kanclerzowi KUL (jest nim metropolita lubelski abp Stanisław Budzik) lub grupie co najmniej trzech senatorów nie później, niż 14 dni od momentu ogłoszenia daty wyborów. Ten termin upływa 1 lutego. Jak ustaliliśmy, do tej pory nie wpłynęła żadna inna kandydatura.

W tym roku wybory nowych władz rektorskich odbędą się we wszystkich szkołach wyższych w Polsce. Jeśli chodzi o uczelnie z Lublina, już wcześniej chęć ubiegania się o drugą kadencję ogłosił rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. Radosław Dobrowolski.