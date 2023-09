Rewolucja w komunikacji miejskiej. Sprawdziliśmy linia po linii, jakie mogą być zmiany

Planowane zmiany to efekt zbliżającej się do końca budowy autobusowego Dworca Lublin. Taką nazwę oficjalnie będzie nosił obiekt wcześniej roboczo nazywany metropolitalnym. Miał on być gotowy w lipcu ubiegłego roku, ale termin ukończenia prac kilkukrotnie przesuwanoy. Ten ostateczny został wyznaczony na 20 października. Urzędnicy liczą, że nowe centrum komunikacyjne regionu zacznie funkcjonować od nowego roku.

Wtedy też po nowemu miałaby zacząć obowiązywać nowa organizacja komunikacji miejskiej. Głównym celem jej wprowadzenia jest skomunikowanie nowego dworca, ale też – niejako przy okazji – nowych osiedli w różnych częściach miasta, do których autobusy do tej pory nie dojeżdżały.