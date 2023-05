Noc Kultury w Lublinie: Zobacz, na co trzeba mieć wejściówkę

Noc Kultury zaplanowano z 3 na 4 czerwca 2023. To wówczas widzowie będą mieli do wyboru ponad setkę wydarzeń. Wszystkie dostępne gratis. Jedynie kilka z nich, z uwagi na komfort uczestników będą do oglądania i przeżywania po okazaniu bezpłatnej wejściówki. Rezerwacja online wejściówek zacznie się w piątek (26 maja) o godz. 11.00.

Jak to zrobić?

Wybierz wydarzenie, które Cię interesuje.

Wypełnij formularz online dostępny na stronie nockultury.pl

Poczekaj na mailowe potwierdzenie od organizatorów, pamiętając że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Jeśli Ci się udało bezpłatne wejściówki możesz odebrać w Punkcie Informacyjnym Nocy Kultury na placu Łokietka 2 czerwca w godz. 17.00–20.00 i 3 czerwca w godz. 12.00–18.00

Jeśli nie uda Ci się z rezerwacją wiedz, że Twoje zgłoszenie oczekuje na liście rezerwowej. Jeśli ktoś zrezygnuje z wejściówki, organizatorzy będą się kontaktować z osobami z listy.

Uwaga! Wejściówki, które nie zostaną odebrane w Noc Kultury, do godziny 18, wracają do puli. Rezerwacje wygasają, a wejściówki są dostępne do odbioru dla wszystkich chętnych.

Zwiedzanie od kuchni

Noc Kultury od kuchni. 2 czerwca od godz. 18 do 19 spacer – nowość. Po raz pierwszy nocokulturowy spacer dzień przed rozpoczęciem imprezy! Nie wszystko będzie jeszcze gotowe! Na deser garść anegdot i ciekawostek, których nie znajdziecie w programie. Przewodniczką będzie Kinga Witkowska-Mirosław.

O miejscu zbiórki uczestnicy się dowiedzą drogą e-mailową.

192 osoby

Z 3 na 4 czerwca podziemia Browaru Perła ul. Bernardyńska 15. Zwiedzanie godz.: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30. Będzie 12 grup po 16 osób, dzieci do lat 6 nie potrzebują wejściówek. Uwaga, podziemiach panuje wilgoć, jest ciemno oraz znajdują się tam schody. Ponadto temperatura latem jest znacznie niższa niż na zewnątrz i utrzymuje się na poziomie 8-10 stopni.

Angielska NK

Nocne zwiedzanie – spacer w języku angielskim Martin’s City Tours, godz. 20.00–22.00 i 22.30–00.30. Będą dwie grupy po 30 osób. Przewodnik opowie o najbardziej spektakularnych punktach programu oraz o maleńkich nocokulturowych smaczkach. Nie zabraknie kilku ciekawostek o Lublinie i Starym Mieście.

Stary LubliNN

„Lublin. Pamięć miejsca” – wystawa przy ul. Grodzkiej 21, wstęp o 19.00, 20.00, 21.00, 22.00. Każda z grup po 25 osób. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Lublin. Pamięć miejsca” poświęconej przedwojennemu Lublinowi zaprasza Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Teatr od kulis

Spotkanie z duchami – zwiedzanie Teatr im. J. Osterwy od godz. 22.00 do północy dla 25 osób. Razem z aktorką Anną Nowak zwiedzający przemierzą zakamarki teatru, zajrzą za kulisy, zobaczą miejsca na co dzień niedostępne dla widzów, a być może spotkają zjawy aktorów, którzy dawniej występowali na scenie przy Narutowicza…

Skarby ewangelików

Noc Kultury u Ewangelików zaczyna się o godz. 19. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy (ul. Ewangelicka 1) zaprasza 30 osób. Będzie możliwość zwiedzania kościoła z przewodnikiem, wysłuchania prezentacji zabytkowych organów (i obejrzenia tego królewskiego instrumentu z bliska!) oraz wysłuchania koncertu wokalno-organowego w wykonaniu muzyków działających przy parafii.

Noc na rzece

Spływ kajakowy z Kajakami Lublin i Piotrem Kańczugowskim w nocy przy świetle pochodni startuje o godz. 21 przy ul. Stadionowej – śluza na Bystrzycy za Areną Lublin. Jest 30 miejsc.

Warsztaty przy Grodzkiej 34/36

„W stronę abstrakcji” – tworzenie małych form malarskich w technice pastelu olejnego dla osób 16+ : 3 osoby 19.00–20.00 i 3 osoby 20.15–21.15 zaprasza ognisko plastyczne przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, ul. Grodzka 34/36 Liczba miejsc – 6 (2 grupy po 3 osoby)

Zajęcia prowadzić będzie Krystyna Rakowska – artysta plastyk, członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Podczas warsztatów uczestnicy poznają technikę pastelu olejnego. Każdy uczestnik zabierze wykonany przez siebie obrazek do domu.

Dla 10 osób „Nasz Lublin” – Lublin w sepii – pokaz malowania i warsztaty w godz. 19.00–21.15. Warsztaty z pokazem malowania fragmentu naszego pięknego miasta będą prowadzone przez Wiesława Stefańskiego – znanego lubelskiego akwarelistę. Zajęcia rozpoczną się 30 minutowym pokazem. Każdy z uczestników wykona obraz techniką akwareli w sepii.

8 osób zrobi akwarelowe zakładki – malowanie zakładek do książek z motywem roślinnym będzie w godz. 21.30–22.45. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki malowania akwarelą „mokre na mokrym” i „mokre na suchym” oraz nauczą się prawidłowo rozprowadzać kolor. Wykorzystają nabyte umiejętności, malując akwarelami zakładkę z motywem roślinnym.

10 miejsc jest na „Mix-media w akwareli” – projektowanie i malowanie kartek okolicznościowych z motywami roślinnymi w godz. 21.30–23.00. Warsztat Mix-media w akwareli ma na celu pokazanie różnych technik malowania akwarelą poprzez jej reakcję z innymi materiałami.

Praca z ciałem

Biodanza ® Sistema Rolando Toro – warsztaty ruchu Beny Bożeny Tarki/Przestrzeni Pracy Twórczej Fararara w godz. 19.00–21.00 przy ul. Archidiakońskiej 6 dla 15 osób.

Biodanza to metoda pracy z ciałem, która wykorzystuje gesty i ruchy archetypiczne. Żeby zaistniała Biodanza, potrzebujemy muzyki, grupy ludzi i ruchu. To metoda powstała w Chile, a jej twórcą jest psycholog, antropolog i artysta Rolando Toro. Metoda ta funkcjonuje i działa na całym świecie.

30 cebularzy

Interaktywne pokazy wraz z warsztatami wypieku cebularza. 30 osób zaprasza Regionalne Muzeum Cebularza o godz. 19.00 na ul. Szewską 4. Interaktywny pokaz, w którym uczestnicy biorą czynny udział, połączony z opowieściami i pogadanką na temat znaczeń poszczególnych czynności, narzędzi i składników służących do wyrobu cebularza. Każdy pokaz zakończony jest warsztatami wypieku cebularza.

Teatr

Wojna domowa / Amatorski Teatr Towarzyski przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie – spektakl liryczno-satyryczny o godz. 19.00 w Qulturalna, ul. Grodzka 26. 50 miejsc. Na spektakl złożą się utwory znakomitej pary: Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota.

Teatr Supełki: Spektakl teatralny „Jacek i Placek” według Kornela Makuszyńskiego o godz. 21.00 w MDK „Pod Akacją, sala nr 40. Widownia ma 50 miejsc.

W tym samym MOK, o godz. 23 wieczór z Teatrem Panopticum: Fragmenty spektakli i utworów śpiewanych obecnych i sprzed lat. Liczba miejsc – 50.

Nowa Generacja Teatralna zespołów międzynarodowych – etiudy teatralne – Fundacja Teatr Wschodni o godz. 19.00, widownia na 50 miejsc jest przy ul. Lubartowskiej 30A. Pokaz „work in progress” przygotowany przez międzynarodową grupę artystów z Czech, Węgier i Polski.

W tym samym miejscu o godz. 20.30 „Republika marzeń” – monodram Pauliny Prokopiuk. Liczba miejsc – 50. Podstawą scenariusza spektaklu są doświadczenia z podróży jednej z autorek do fińskiej Laponii, prawdziwe historie mieszkających tam ludzi i proza Brunona Schulza. Spektakl w języku angielskim.

Będzie muzyka

Kasia i Tomek – koncert o godz. 21.30 w Qulturalna, ul. Grodzka 26. Liczba miejsc – 50. Kasia i Tomek Szczepaniak to małżeńsko-muzyczny duet wykonujący piosenkę autorską. Kasia pisze i wyśpiewuje własne teksty, a Tomek akompaniuje jej na gitarze.

Dwukropek, czyli retropotańcówka przy blasku księżyca i śródziemnomorska kolacja przy świecach dla 70 osób od godz. 19 do północy przy ul. Kowalskiej 4. Uczniowie i nauczyciele Śródziemnomorskiego Liceum Ogólnokształcącego zapraszają do wykropkowanej przestrzeni szkolnego patio.