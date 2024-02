Robot wspiera lubelskich ortopedów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie jest jedną z kilku placówek w kraju, które korzystają z pomocy robotów ortopedycznych. Jest to również nowość na terenie województwa lubelskiego. Urządzenie tworzy trójwymiarowy obraz kości w trakcie operacji, dzięki czemu nie ma potrzeby zlecać dodatkowych badań przed zabiegiem. Lubelscy lekarze używają go do operacji endoprotezy stawu kolanowego.

- Użycie robota pozwala na anatomiczne odtworzenie operowanego stawu kolanowego bez konieczności zlecania wcześniejszych badań obrazowych tomografii komputerowej - obraz powstaje podczas operacji. Urządzenie precyzyjnie planuje cięcie powierzchni stawowych kolana, gwarantując nie tylko dokładne osadzenie elementów endoprotezy, ale także ich optymalny rozmiar i ustawienie osi kończyny. Resekcja kości znacznie przewyższa tę wykonaną przy pomocy piły ortopedycznej. Istotne jest również to, że możemy modyfikować plan operacji w zależności od potrzeby na każdym jej etapie - mówi dr n. med. Tomasz Gieroba, kierownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego WSS w Lublinie.

Dzięki urządzeniu wspomagającego pracę lekarzy skraca się czas zabiegu oraz zmniejsza się ryzyko różnych powikłań.

- Korzyścią dla chorych, płynącą z zastosowania tego nowoczesnego sprzętu, jest również mniejszy ból pooperacyjny, krótsza rehabilitacja oraz skrócony czas pobytu w szpitalu - podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Ponadto, zabiegi z użyciem robota zwiększają trwałość implantów i zmniejszają liczbę zabiegów rewizyjnych. Lubelscy lekarze mają w planach używać sprzętu również do rewizji kolan i bioder oraz protezoplastyki odwróconej stawu ramiennego.

Zanim specjaliści z „Wyszyńskiego” zakupili urządzenie, mogli poznać jego możliwości na szkoleniach w Monachium i innych placówkach w Polsce. Dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, szpital otrzymał własnego robota. Jego koszt to 2,5 mln złotych.