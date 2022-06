Rodek odchodzi. Będzie nowy dyrektor Filharmonii Lubelskiej

Kadencja Rodka wygasa 31 sierpnia. Jeszcze w kwietniu wyglądało na to, że dyrygent dalej będzie kierował FL. Wtedy właśnie zarząd województwa podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury powołania Rodka na kolejną kadencję.

– Będzie konkurs na stanowisko dyrektora – przyznaje w czwartek Bartłomiej Bałaban, członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. na kulturę. Potwierdził, że ostatnio zarząd unieważnił kwietniową uchwałę i zdecydował, że nowego szefa wybierze właśnie w konkursie.

Jak dodaje Katarzyna Kędzierska, dyrektor marszałkowskiego departamentu kultury, zdecydowały o tym negatywne opinie wystosowane przez część związków zawodowych działających w FL.

– Nie wystartuję – mówi Wojciech Rodek i tłumaczy: – Konkurs jest nowym otwarciem. Dobrze żeby w Lublinie pojawili się nowi dyrektorzy. Te cztery lata, które tu spędziłem są wymiernym świadectwem mojej pracy.

Konkurs nie zostanie jednak ogłoszony szybko. Stanie się to dopiero po wakacjach. ­– Powołanie nowego dyrektora to przełom stycznia i lutego przyszłego roku – dodaje Bałaban.

Oznacza to, że od września muzykom będzie szefował pełniący obowiązki. Nie wiadomo na razie, kto to może być. Kędzierska wyjaśnia, że taka osoba może zostać powołana albo do czasu rozstrzygnięcia konkursu, albo na cały sezon artystyczny.

Jest jednak szansa, że Rodek zostanie w Lublinie jako pierwszy dyrygent. To jednak zależy od decyzji od osoby, która będzie kierowała instytucją. – Bardzo byśmy chcieli – mówi Bałaban o dyrygenturze Rodka.

Koniec sezonu

W piątek FL oficjalnie zakończy sezon artystyczny. Jego największym wydarzeniem było tournée orkiestry po USA. Muzycy wrócili z niego z pieniędzmi, dobrymi recenzjami, kolejnymi zaproszeniami do USA i kontaktami. Największa na świecie firma wydająca muzykę klasyczną firma, Naxos, chce w Lublinie nagrywać płyty. Właśnie negocjowane jest wydanie przez wytwórnię płyty z zapisem opery „Janek”, którą FL zarejestrowała w 2021 roku.

W piątek, na zakończenie sezonu FL zagra IX Symfonię Gustava Mahlera, a koncert poprzedzi turecki wirtuoz harfy Çağatay Akyol.