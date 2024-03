Rolnicy do Lublina nie wjadą. Prezydent Żuk nie wyraził zgody. Gdzie będą blokady?

Rolnicy domagają się zniesienia unijnego Zielonego Ładu i zakazu importu żywności z Ukrainy. W planach mieli zablokowanie Lublina od 20 marca na 3 miesiące. Rolnicy w całym kraju planują około pół tysiąca protestów.

— Rozumiem postulaty rolników, dlatego nie sprzeciwiałem się, gdy zapowiadali krótkotrwałe protesty w Lublinie, zwłaszcza, że służby zarządzania kryzysowego, wspólnie z rolnikami, wypracowały taką ich formę, która pozwala protestującym wypowiedzieć swoje postulaty, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom i utrzymując drożność najważniejszych ulic w mieście — komentował we wpisie na platformie Facebook prezydent Lublina.

— Nie ma jednak mojej zgody na 90-dniowy paraliż Lublina, który kilka dni później w zawiadomieniu o kolejnym zgromadzeniu zapowiedzieli rolnicy. Dlatego dziś, po konsultacjach z przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie mieszkańców, wydałem zakaz zgromadzenia, które miało trwać nieprzerwanie przez trzy miesiące — dodał Żuk.

— To oznacza karetki próbujące się przedostać przez kilometrowe korki, brak możliwości dostania się do lekarza przez osoby wymagające interwencji medycznej, czy trudność dotarcia do szkół dzieci i młodzieży oraz tysięcy pracowników, którzy nie dojadą do pracy. To także dzieci i dorośli z niepełnosprawnością, uwięzieni w domach, bez możliwości wyjścia na rehabilitację czy zajęcia. 90-dniowy protest to paraliż całego miasta, we wszystkich obszarach jego funkcjonowania — argumentował prezydent Lublina.