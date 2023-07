Trwają zapisy na 45. Lubelską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę

Pielgrzymowanie rozpocznie się w czwartek, 3 sierpnia od uroczystej mszy świętej o godzinie 8:30 w Archikatedrze Lubelskiej. Przez kilka dni wierni będą przemierzali Lubelszczyznę w dwóch kolumnach. Drogi pątników połączą się dopiero w połowie trasy, przy Świętym Krzyżu. Chełmska grupa wyruszy na szlak już 1 sierpnia, z główną kolumną pielgrzymki połączy się 6 sierpnia w Annopolu.

Katarzyna Bochniarz na Jasną Górę wybierze się już trzeci raz. – Czuję potrzebę duchową. Na pielgrzymce można wiele przemyśleć, zastanowić się nad życiem, w skupieniu i bez stresu. Modlitwa, wspaniali ludzie, to forma oczyszczenia, która jest mi teraz potrzebna. Największą radość daje dojście do Matki Bożej, z tymi przemyśleniami – opowiada.

Zapisy na pielgrzymkę trwają w parafiach. Od czwartku, 27 lipca zgłoszenia przyjmuje także biuro sekretariatu przed lubelską Archikatedrą, codziennie aż do wyjścia pielgrzymki w godzinach 10:00 – 17:00.

- W tym roku po raz pierwszy można zapisać się także przez Internet – informuje Marek Brodacki, szef służb porządkowych pielgrzymki lubelskiej i dodaje, że dokładna liczba uczestników będzie znana dopiero w dniu, kiedy wierni wyruszą na pątniczy szlak.- W tym roku przygotowaliśmy różne formy pielgrzymowania, można tradycyjnie, hybrydowo autokarem. Na tą drugą formę zapisało się już kilkaset osób - podsumowuje Brodacki.

Organizatorzy wychodząc naprzeciw potrzebom pątników, którzy z różnych powodów nie będą mogli pielgrzymować na całej trasie np. nie mają urlopu, albo stan zdrowia nie pozwala im na tradycyjną formę pielgrzymowania, oferują takim osobom wariant pod hasłem „ Ile możesz?”.Do pielgrzymki będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Codziennie z Lublina z placu Zamkowego wyjeżdżał będzie autokar, który dostarczy wiernych na szlak pielgrzymkowy. Autokary do 7 sierpnia będą dojeżdżały do I i II kolumny, a od 8 sierpnia do wszystkich grup. Zapisy na wariant hybrydowy prowadzone są drogą elektroniczną.

Do dyspozycji pielgrzymów została udostępniona aplikacja, którą można wykorzystać zamiast klasycznych informatorów. Można będzie w niej znaleźć informację co działo się w danym dniu na szlaku pątniczym, gdzie jest pokój czy nocleg, oraz lokalizacja grupy. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce w formie tradycyjnej to 90 zł, „Ile możesz?” 100 zł.

Patronem tegorocznej pielgrzymki jest Ruch Światło - Życie, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia.