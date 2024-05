Ruch, Radość, Rozrywka i 6-latki z Lublina

Rzuty ringo, dmuchany tor przeszkód, spacer po równoważni, slalom, czy strzały piłką do tarczy. To tylko niektóre z konkurencji, które czekały na dzieciaki w ramach cyklicznej akcji 3XR: Ruch-Radość-Rozrywka. Impreza była okazją do promocji zdrowego stylu życia i sportowej pasji wśród najmłodszych. Na stadionie lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego zgromadziło się około 200 uczniów z 20 placówek oświatowych.

- Nie ukrywam, że jestem wzruszony, bo sam brałem udział w takich zawodach za dzieciaka. Chciałem je reaktywować, co jak widać, się udało. Zachęcamy w ten sposób wszystkich do sportu i liczymy, że są wśród nas przyszli mistrzowie – mówi Piotr Choduń, radny miejski.

Przed rozpoczęciem rywalizacji, rozgrzewkę dla najmłodszych przygotował były pływak, olimpijczyk z Aten i Sydney - Mariusz Siembida.

- Wcześniej takich imprez sportowych nie mieliśmy, fajnie to integruje wszystkie przedszkola. Konkurencje są ciekawe. Dzieciaki uwielbiają zajęcia sportowe. Sport nie jest passe, a jeśli dołączymy do tego muzykę to jest już dla nich raj na ziemi. No i to jest samo zdrowie – mówi Anna Lenart, wicedyrektor Przedszkola nr 35 w Lublinie.

Jej podopieczni zgodnie przyznają, że uwielbiają lekcje wychowania fizycznego. Nie jest dla nich obce pływanie, skoki w dal, czy bieganie. - Dużo ćwiczyliśmy i chcemy wygrać w zawodach – mówi dzieciaki z grupy Motylki i Kotki.

- Nasze dzieci miały najpierw rywalizację w przedszkolu i najlepsze są tutaj. Widzę, że bardzo chętnie uczestniczą w sportowych rywalizacjach. Duży nacisk kładziemy w przedszkolu na tego typu zajęcia i bardzo nam zależy, aby odbywały się w formie zabawy. Aby dało to im frajdę i możliwość rozwoju – mówi Aleksandra Fila-Bobrzyk, wychowawczyni grupy z Przedszkola Kolorowe Piórka.

W tym roku tytuł zwycięscy powędrował do Przedszkola nr 58. Drugie miejsce zajęło Przedszkole nr 16, a podium zamyka Przedszkole nr 78.

Wydarzenie po raz 3. organizowane jest przez Miasto Lublin wraz z Fundacją im. Tomasza Wójtowicza.