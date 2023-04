Rusałka w końcu posprzątana. Trzeba było do tego Dnia Ziemi. Zdjęcia

Policjant w centrum, czyli bliżej. Pomysł na powrót funkcjonariuszy

Będą społeczne konsultacje, żeby sprawdzić czy to dobry pomysł. Jest idea, żeby w centrum Świdnika powstał punkt przyjęć interesantów obsługiwany przez funkcjonariuszy policji. Prawie ćwierć wieku temu mundurowi wyprowadzili się do dawnego biurowca WSK. Może mieszkańcy by chcieli, żeby wrócili na dyżury?