Są niezbędne do używania sprzętów, ale i niebezpieczne dla środowiska. To ich dzień

Baterii używamy na co dzień. Dzięki nim możemy korzystać z urządzeń elektronicznych, gdy nie mamy dostępu do gniazdka. Są niezbędne chociażby do działania budzika, pilota do telewizora, szczoteczki elektrycznej, ale również aparatu słuchowego czy rozrusznika serca. Wynalazek przyczynił się do poprawy jakości życia całej ludzkości, lecz warto pamiętać, że ma przy tym negatywny wpływ na środowisko.

Baterie zawierają w sobie szereg niebezpiecznych związków. Są to m.in. nikiel, lit, rtęć, ołów i kadm. Każdy z nich w inny, równie toksyczny sposób wpływa na człowieka. Wchłonięte przez organizm mogą powodować niebezpieczne skutki, takie jak np. anemia, choroby i uszkodzenie nerek, uszkodzenie błon śluzowych, kości, choroby skóry, drgawki czy paraliż. Mają również działanie rakotwórcze i neurotoksyczne.

Ołów jest przy tym szkodliwy nie tylko dla człowieka, ale całego ekosystemu. Ma negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, rozwój roślin i procesy w środowisku wodnym.

Baterie i akumulatory stanowią coraz większą część odpadów z gospodarstw domowych. Trzeba pamiętać, że podlegają one specjalnym procesom utylizacji lub recyklingu, dlatego nie wolno wyrzucać ich do domowych pojemników na odpady.

W związku z tym, mieszkańcy Lublina mają możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów do 133 kontenerków rozmieszczonych na terenie miasta. Znajdują się w budynkach Urzędu Miasta, instytucji publicznych, jednostek oświatowych oraz uniwersytetów. Kontenery można znaleźć m.in. w oddziałach Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów, Okopowej, Szaserów czy Magnoliowej. Umożliwiają to również instytucje np. Miejski Urząd Pracy, ZUS, MOPR, Urząd Statystyczny czy MPWiK oraz lubelskie szkoły i poszczególne wydziały Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Pełna lista lokalizacji znajduje się na stronie miasta.

Zużyte baterie można bezpłatnie oddać również w stałych oraz mobilnych punktach zbiórki elektroodpadów w lokalizacjach:

- PKR, ul. Metalurgiczna 13F (stały punkt czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-20)

Mobilne punkty (czynne w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9-14):

- Chodźki 14 - parking przy CH Auchan

- Zana 19 - parking przy CH E. Leclerc

- Turystyczna 1 - parking przy CH E. Leclerc

- Ogród Botaniczny - parking przy ul. Willowej

- Al. Kraśnicka 128 - parking przy markecie BRICOMAN

- Metalurgiczna 13F