Seniorzy coraz bardziej samotni. Wolontariusze przychodzą im z pomocą

Osamotnienie z roku na rok coraz bardziej doskwiera polskim seniorom. Osoby starsze zwykle mieszkają same i na co dzień nie mają wielu okazji do kontaktu z innymi ludźmi.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich prowadzi program "Twoja obecność pomaga mi żyć", którego celem jest wsparcie osób samotnych.

- Stowarzyszenie już od kilku lat obserwuje pogłębiający się problem samotności wśród osób starszych. Nasi wolontariusze odwiedzają seniorów. To drobne rzeczy sprawiają, że życie ludzi starszych staje się lepsze. Dzięki odwiedzinom ze strony wolontariuszy, osoba starsza wie, że ma na co czekać - mówi Urszula Zabielska, koordynatorka Stowarzyszenia mali bracia Ubogich z Lublina.

W programie bierze udział grupa wolontariuszy, którzy odwiedzają osoby starsze. Wspólne spędzanie czasu jest dla seniorów bardzo cenne , a tworzenie relacji międzypokoleniowych dla wolontariuszy również przynosi wiele korzyści. Mogą w ten sposób poznać wiele ciekawych historii.

- Opiekujemy się seniorami, rozmawiamy z nimi, gramy w gry. Mamy spotkania wyjazdowe. W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Nałęczowa dla grupy seniorów. Spotkania odbywają się regularnie: raz w tygodniu na 2 godziny. Z moją seniorką jestem w stałym kontakcie również telefonicznym. Moja pomoc jest zależna od jej bieżących potrzeb. Pani Leokadia, mimo podeszłego wieku, jest bardzo aktywna. Ostatnio mówiła mi, że chciałaby nauczyć się języka angielskiego. Bardzo dobrze się składa, bo ja oprócz wolontariatu pracuję jako nauczycielka tego języka w szkole - opowiada Renata Leśko-Gębczyk, wolontariuszka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy chętnych do udziału w programie.

- Zachęcamy wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w nasz program. Obecnie mamy 20 seniorów z Lublina, którzy zgłosili się do naszego programu, a którzy oczekują na swojego wolontariusza. Aby zostać naszym wolontariuszem trzeba mieć ukończone 18 lat i dużo pozytywnej energii do działania - mówi Urszula Zabielska.

Więcej na stronie malibracia.org.pl.