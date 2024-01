Sercem z WOŚP. Omega zagra z Orkiestrą Jurka Owsiaka już po raz 15

Omega z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagra już po raz 15.

– To, co od ponad 30 lat robi Jurek Owsiak jest nie do ocenienia. Dzięki sprzętowi medycznemu, który został zakupiony przez WOŚP udało się uratować mnóstwo chorych dzieci oraz dorosłych. Grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka to wielki zaszczyt, ale i powinność. Jesteśmy sercem z WOŚP – zapewnia Zbigniew Furman.