„Solidarni Razem”, czyli dwa lata pełnoskalowej agresji na Ukrainę

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11 pod lubelskim ratuszem. W tym miejscu odsłonięta została tablica upamiętniająca nadanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Lublinowi tytułu Miasta Ratownika.

– W pierwszy dzień, to właśnie wy, naród Polski pokazaliście co to znaczy solidarność i otworzyliście serca dając przykład całemu światu – mówił podczas uroczystości ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Warycz.