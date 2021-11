Specjalna akcja centrum handlowego w Lublinie. Można nawet naprawić ubranie

Akcja będzie się odbywać w środy, czwartki i piątki w Skende i Ikea przy al. Spółdzielczości pracy w Lublinie. Klienci będą mogli dać rzeczom drugie życie, a przy okazji otrzymać prezent. – To działania realizowane w ramach akcji „Pokochaj swoje rzeczy na dłużej”, która ma na celu m.in. inspirowanie do bardziej zrównoważonych działań i promowanie idei zero waste – wyjaśniają pomysłodawcy działania.

W środy 17 i 24 listopada w godzinach 16-19:00 w pobliżu sklepu Biedronka będzie można podzielić się książkami. W zamian każda osoba otrzyma kubek z kolekcji. Przyjmowane będą także gry i puzzle, które będzie mogła wziąć inna osoba.

Aby wymienić małe elektroodpady na torbę wielokrotnego użytku na zakupy, trzeba do centrum przyjść w czwartki 18 i 25 listopada (godz. 16-19). – Specjalny kontener na elektroodpady znajduje się na parkingu od ul. Kupieckiej. Przed wyrzuceniem elektroodpadów trzeba przyjść do Szwedzkiego Stołu i zgłosić swój udział. Do akcji można przystąpić tylko z małymi elektroodpadami, np. telefonem komórkowym/stacjonarnym, ładowarką, MP3, laptopem, klawiaturą, słuchawkami, radiem – dodaje centrum handlowe.

Z kolei w piątki zniszczonymi ubraniami zajmie się profesjonalna krawcowa. Obok Sklepiku Szwedzkiego będzie można skracać ubrania, zwęzić je, przyszyć guziki czy suwaki. Na te działania wyznaczono 19 i 26 listopada (godz. 16-20).