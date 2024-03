Spotkanie świąteczne u marszałka. Wielkanoc pełna nadziei

– Z okazji Świąt życzę Państwu wielkiej nadziei, że dobro zawsze zwycięża zło. Nadziei, że po złych czasach przyjdą lepsze czasy. Nadziei, że możemy czuć się zagubieni, ale ktoś do nas przyjdzie i nas poprowadzi za rękę, wyprowadzi z tych odmętów ciemności. Nadziei, że możemy dzisiaj wydawać się być na straconej pozycji, ale za chwilę przyjdzie ktoś, kto pozwoli nam być sobą i wykorzystamy tę daną szansę – mówił składając życzenia Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego i dodał: Te święta są jedną, wielką nadzieją, że nasze życie nie jest życiem, które jest takie sobie, nadaremne. To życie ludzkie na ziemi ma głęboki sens i tego głębokiego sensu w to życie, w oparciu o te święta Państwu życzę. Radości, miłości, wiary i optymizmu – zakończył marszałek Stawiarski.

A tak wyglądało poniedziałkowe, przedświąteczne spotkanie u wojewody lubelskiego

Arcybiskup Stanisław Budzik podczas spotkania u marszałka także mówił o Wielkanocy, jako o świętach pełnych nadziei.

– Niech to będą święta, które przywrócą nadzieję, bo tyle łez, tyle cierpienia, tyle wojen i niesprawiedliwości na świecie. Trzeba rzeczywiście mieć głęboką wiarę, żeby wierzyć w sens, bo wiara w Boga to właściwie wiara w sens, że to wszystko co jest, ten piękny świat, ma jakiś sens, zdąża do jakiegoś celu. W obliczu tego co złe, tego co przynosi cierpienie, co budzi lęk potrzebujemy takiej otuchy, potrzebuje umocnić własną nadzieję i pomagać ludziom przywracać nadzieje. Niech więc Chrystus Zmartwychwstały w każdym wymiarze naszego życia tę nadzieje przywraca – powiedział arcybiskup Budzik, który poświęcił pokarmy, którym podzielili się zaproszeni goście.