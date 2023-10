Spotkanie z Jadwigą Graboś w Muzeum Czechowicza

Jadwiga Graboś to autorka poezji, prozy oraz tekstów piosenek. Jest absolwentką filologii germańskiej (1998) i prawa (2001) na UMCS w Lublinie, a także podyplomowych Studiów Literacko-Artystycznych (2019) na UJ w Krakowie.



W swojej najnowszej książce, "Kontakt", Graboś pokazuje relacje między bohaterami oraz światem zewnętrznym, które nie należą do najłatwiejszych. Mimo przeciwności, walki z systemem i codziennością wyczulone frazy przepełnione są miłością do dziecka z niepełnosprawnością.