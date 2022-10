Zatrzymane mają 24 i 28 lat. Przyznały się do winy. Za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu osiąganie korzyści majątkowej z prostytucji grozi im do 5 lat więzienia.

To nie pierwsza tak bulwersująca sprawa, w której ofiarą jest niepełnosprawna dziewczyna. We wrześniu tego roku lubelska policja zatrzymała 54-latkę, która także zmanipulowała 26-letnią kobietę. To mieszkanka Lublina, która została wywieziona do Warszawy i tam, w jednym z mieszkań, przyjmowała klientów. Trwało to aż od 2019 roku.