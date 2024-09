Środa z kulturalnymi atrakcjami za darmo. Lublin dziękuje tym, którzy włączyli się w walkę o ESK 2029

Z kolei na fanki i fanów muzyki alternatywnej czeka koncert „Piernikowski w Strefie Innych Brzmień”. W muzyczną podróż, która rozpocznie się o godz. 20.15 w patio klubu Bałagan, zaprasza poznański kompozytor, producent muzyczny, autor tekstów i MC, jeden z najbardziej charakterystycznych i nowatorskich artystów we współczesnej muzyce elektronicznej w Polsce.

Będzie można również obejrzeć wystawę na Placu Litewskim, prezentującą wybrane działania podejmowane w ramach starań Lublina o tytuł ESK, a także uczestniczyć w improwizowanym spektaklu „W Ostatniej Chwili…” w Teatrze Starym, na który zaprasza Grupa Poławiacze Pereł Improv Teatr.

Kulminacyjnym punktem tego wyjątkowego dnia będą „Pokazy Wody i Ognia”, czyli widowiska światło-woda-dźwięk na fontannie multimedialnej połączone z fireshow przygotowanym przez Fundację Sztukmistrze. Początek spotkania na Placu Litewskim zaplanowano na godz. 19.00.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Konkurs na Europejską Stolicę Kultury zrodził się 40 lat temu w Grecji. Coroczne obchody ESK w kolejnych europejskich miastach miały służyć wzmocnieniu integracji Unii Europejskiej oraz prezentacji dorobku kulturowego poszczególnych krajów należących do wspólnoty. Każda Europejska Stolica Kultury przygotowuje roczny program obchodów ukazujący potencjał kulturotwórczy miasta, regionu, kraju oraz jego międzynarodowe i europejskie konteksty. Do tej pory tytuł uzyskało ponad 60 miast. W Polsce został przyznany dwukrotnie – w 2000 roku otrzymał go Kraków (w trybie pozakonkursowym), a następnie w ramach konkursu Wrocław, który celebrował Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przechodni, wybrane polskie miasto otrzyma go w roku 2029. Konkurs odbywa się dwuetapowo. Wszystkie miasta konkurujące o tytuł na 2029 rok musiały złożyć swoje aplikacje do 15 września 2023 roku. Pierwszy, 60-stronicowy dokument zarysowywał organizacyjne i finansowe możliwości realizacji programu. Po ocenie komisji międzynarodowych ekspertów wybrana została krótka lista finałowa kandydatów – miast, które przeszły do drugiego etapu konkursu, na którą razem z Lublinem zakwalifikowały się Bielsko-Biała, Katowice i Kołobrzeg. Komisja zdecyduje o wyborze ESK na podstawie oceny aplikacji finałowych, zawierających pełne opisy propozycji programowych, a także bezpośredniej ich prezentacji. O tym, kto zostanie Europejską Stolicą Kultury 2029, dowiemy się 25 września br. Wyboru zwycięskiego miasta dokonuje się na pięć lat przed rokiem obchodów, po czym następuje kilkuletni proces przygotowań. W 2029 roku wspólnie z polskim miastem tytuł będzie dzieliło również wybrane w drodze konkursu miasto ze Szwecji.

Aplikacja Lublina w konkursie o tytuł ESK 2029 została stworzona wspólnie ze środowiskiem kulturalnym naszego miasta: artystkami i artystami, społeczniczkami i społecznikami, animatorkami i animatorami oraz aktywistkami i aktywistami. Koordynatorem działań aplikacyjnych jest Centrum Kultury w Lublinie.