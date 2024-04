Stare łyżki zyskają nowe życie

Nasze stare, być może już wysłużone łyżki i łyżeczki dostają szansę na drugie życie za sprawą Agaty Zwierzyńskiej. Artystka zaplanowała na tegoroczną Noc Kultury specjalną wystawę. To jak duża ona będzie, zależy od tego jak dużo sztućców uda się zebrać.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy przynieść łyżki do Warsztatów Kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 7. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Na pierwszym piętrze znajduje się specjalna skrzynia, do której można je wrzucić. Akcja łyżeczka trwa do piątku, 19 kwietnia br.

Tegoroczna Noc Kultury odbędzie się w nocy z 1 na 2 czerwca.