Tu nowy rok akademicki rozpoczęło 750 słuchaczy

– Bardzo często osoby przechodzące na emeryturę tracą troszeczkę swój sens życia. Codziennie wychodzili rano do pracy, mieli znajomych. Niestety urywają się te kontakty, czasem zostają tylko wnuki do opieki. Uniwersytet daje możliwość podróżowania, poszerzania swojej wiedzy, uczenia się, co jest bardzo ważne, bo nasz umysł musi cały czas pracować, żeby był sprawny. I to przekłada się na lepsze samopoczucie seniorów – mówi Mateusz Gortat, kierownik jednostki.