Studniówki 2024: Uczniowie Vettera bawią się do białego rana

Do pierwszego egzaminu maturalnego pozostało 85 dni. 7 maja uczniowie w całej Polsce zasiądą do egzaminu z języka polskiego. Nim jednak to się stanie, maturzyści mogą jeszcze odetchnąć i odłożyć książki na bok. W sobotę (10 lutego) polonezem swoją studniówkę rozpoczęli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia A. i J. Vetterów. Później pozostaje już tylko zabawa do białego rana.

Od poniedziałku uczniowie z województwa lubelskiego powracają doo szkolnych ławek po feriach zimowych. Maturzyści biorą się za ostatnie powtórki do egzaminów. W tym roku zgodnie z harmonogramem CKE, egzamin dojrzałości potrwa od 7 do 24 maja.