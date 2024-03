Dzieci chcą być inżynierami. Naukowe warsztaty z Politechniką

Święto zostało ustanowione w 2019 roku przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich oraz UNESCO. W tym roku, lubelska uczelnia kształcąca inżynierów świętowała pod hasłem „Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata”.

Celem obchodów było promowanie i przypomnienie ważnej roli inżynierów w codziennym życiu oraz roli, jaka spełniają umiejętności i wiedza techniczna w rozwoju społecznym i gospodarczym. Oprócz tego, uczelnia obrała za cel zaszczepienie w młodych ludziach pasji do nauki.

Wydarzenie odbyło się 4 marca w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (Rdzewiak). Obchody rozpoczęły się od wykładu „Na podbój przyszłości” oraz części oficjalnej z udziałem władz uczelni na temat istotnej roli naukowców w ulepszaniu rzeczywistości.

- Każdego dnia odkrywają oni nowe technologie, tworzą wynalazki. Pokazują, że nauka to z jednej strony wspaniała pasja, a z drugiej - siła, dzięki której świat staje się miejscem lepszym i przyjaźniejszym. Takie wydarzenie jak dzisiejsze to doskonała okazja do popularyzacji nauki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenia ich do odkrywania i poznawania nowych technologii – zaznaczył prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.