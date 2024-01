Świetlica z pomysłem. Pierwsze zajęcia po feriach

Świetlica powstaje w budynku parafialnym przy kościele pod wezwaniem Andrzeja Boboli w Lublinie (ul. Paderewskiego 20). W zajęciach prowadzonych od 12 lutego do 20 czerwca w godz. 13-17 będą mogli brać udział chętni uczniowie klas 1-5 pobliskich szkół podstawowych.

– Świetlice są dziś bardzo potrzebne, bo dzieci kończą lekcje zwykle około godz. 13, a ich rodzice pracują najczęściej do godziny 16-17. Oczywiście: są świetlice szkolne, ale niestety z powodu przeciążenia wysoką liczbą uczestników, rzadko są miejscem

atrakcyjnego spędzania czasu. Chcemy to zmienić – podkreśla Marcin Sokal, dyrektor Collegium Gostynianum organizującego świetlicę. – Chcemy prowadzić zajęcia, które będą dla najmłodszych kształcącą przygodą. Jest to możliwe, bo nauczyciele Zespołu Szkół Prywatnych im. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie mają wielkie doświadczenie w zachęcaniu dzieci do odkrywania swoich pasji.

Co będzie się działo w świetlicy?

W programie są zajęcia muzyczne, plastyczne i rękodzielnicze, programowanie robotów Lego Mindstorm, drukowanie na dru-karce 3D oraz zajęcia warsztatowo-modelarskie. Rodzice nie będą musieli zwalniać się z pracy, żeby przyprowadzić dzieci. W przypadku szkół sąsiadujących z parafią zrobią to sami opiekunowie świetlicowi.

Nowością jest też to, że w zajęciach będzie można również wziąć udział poza zadeklarowanymi godzinami.

– Zdarza się, że ktoś musiał zostać dłużej w pracy; komuś zepsuł się samochód; ktoś ma wizytę u lekarza, a wszystko dzieje się nagle i powstaje problem, kto ma zaopiekować się dzieckiem. W takich sytuacjach pomocą będzie służyć świetlica, która będzie mogła przyjąć dziecko nawet tylko na jedną godzinę bez konieczności wiązania się dłuższą umową – dodaje Marcin Sokal.

Godzina uczestnictwa w zajęciach świetlicowych ma kosztować 8 złotych.