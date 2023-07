Ściana na wylotówce z Lublina czeka na artystów graffiti z całego świata

- Podczas kilku ostatnich edycji z powodu pandemii koronowirusa musieliśmy ograniczyć liczbę zapraszanych gości i skupialiśmy się na artystach z Polski. Teraz możemy wrócić do formuły, jaka towarzyszyła nam przez lata – mówi Łukasz Kuziora, jeden z organizatorów Meeting of Styles w Lublinie.

Swój udział potwierdziło ok. 150 writerów. Największą grupę będą stanowić Polacy, ale pojawią się także goście z Niemiec, Francji, Włoch, Szwecji, Turcji, a nawet Meksyku czy Arabii Saudyjskiej.

- Meeting of Styles to impreza, która odbywa się w różnych miastach Europy. Wielu artystów po prostu podróżuje, odwiedzając różne kraje. Możemy z tego skorzystać, goszcząc ich, pokazując im nasze miasto i zachęcając do tego, by wrócili do nas za rok i zaprosili tu swoich znajomych – dodaje Kuziora.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia (piątek-niedziela). Pierwszego dnia wydarzenie zawita na tereny zielone obok centrum handlowego Skende przy al. Spółdzielczości Pracy 88. Writerzy będą tu tworzyć swoje dzieła na specjalnie przygotowanych ściankach, a wśród dodatkowych atrakcji pojawią się tor skimboardowy i warsztaty didżejskie.

Na sobotę i niedzielę zaplanowano główny punkt programu, czyli graffiti jam na ścianach wzdłuż przedłużenia al. Solidarności, w okolicach Muzeum Wsi Lubelskiej. To lokalizacja doskonale znana uczestnikom imprezy, która gościła tu już kilkukrotnie.

W sobotę przewidziano także wydarzenia towarzyszące. O godz. 21 w pracowni LuCreate odbędzie się wernisaż polskiego artysty znanego pod pseudonimem Kruze Pt. „Suburbia”. Następnie zaplanowano aterparty w klubie Plener przy al. Piłsudskiego.