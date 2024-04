Szkoły średnie lubelskiej Akademii WSEI otwierają swoje drzwi

9 kwietnia, dwie niepubliczne placówki należące do Akademii WSEI zapraszają wszystkich uczniów, którzy zastanawiają się nad swoją ścieżką edukacji.

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego stawia na rozwój w wielu dziedzinach sportowych. Uczniowie mogą wybierać z wielu dyscyplin w tym m.in. koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, rugby, tenisa, badmintona, tańca, sportów walki, jeździectwa, pływania czy sportów wodnych.

Do dyspozycji uczniów jest również pomoc psychologa sportowego i fizjoterapeuty. Szkoła standardowo przygotowuje także do matury zgodnie z wybranym rozszerzeniem oraz do egzaminów na wybrane kierunku studiów.

Liceum Ogólnokształcące Lubelskiej Akademii WSEI poza realizowaniem licealnego programu nauczania, kształci uczniów z zakresu wielu specjalizacji, które mogą być odpowiedzią na współczesne wymagania rynku pracy.

Wśród profili znajdują się m.in.:

- Media, prowadzony przez zawodowych dziennikarzy z wieloletnim doświadczeniem redakcyjnym,

- Kultura i Teatr, współtworzony z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie

- Informatyka, prowadzona przez kadrę Wydziału Transportu i Informatyki WSEI

- E-sport, prowadzony przez certyfikowanych trenerów Krajowej Federacji Sportów Elektronicznych

- Taniec, współtworzony z Akademią Wokalno-Teatralną Jerzego Turowicza

- Profil medyczny, prowadzone są zajęcia z pielęgniarstwa lub/i kosmetologii

- Profil społeczno-prawny, dla uczniów zainteresowanych kryminalistyką, pedagogiką i edukacją społeczną

W ramach Dni otwartych, będzie możliwość zwiedzenia szkół i zajrzenia do sali lekcyjnych, laboratoriów, siłowni, Centrum Diagnostyki Sportowej, wirtualnej strzelnicy, pracowni komputerowej oraz sali multimedialnej.

To okazja, aby porozmawiać z trenerami, nauczycielami i specjalistami w różnych dziedzinach.

Wydarzenie potrwa od godz. 9 do 18 w dniu 9 kwietnia przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.