Szokujące szczegóły zabójstwa komornik z Łukowa. Karol M. zadał jej aż 40 ciosów nożem! Pomylił ofiarę?

Karol M. to mieszkaniec gminy Wola Mysłowska. Wiadomo, że nigdy wcześniej nie był notowany przez policję. Wiadomo też, że był dłużnikiem.

– Ale nie tej kancelarii, w której zaatakował. Chodzi o inną kancelarię w Łukowie – podkreśla Agnieszka Kępka, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Pytana o to, czy mężczyzna mógł chcieć przypuścić atak na notariusza, który prowadził w stosunku do niego czynności odpowiada: – Na ten moment tego nie wiemy. To byłoby wróżenie z fusów.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że tak mogło być. Zdarzenie wyglądało tak, jakby agresor szukał konkretnej osoby. Najpierw wszedł do jednej z łukowskich kancelarii komorniczych, gdzie zaczął się awanturować. Zanim policjanci przybyli na miejsce, wyszedł i poszedł do innej, oddalonej zaledwie o kilkaset metrów, kancelarii. To tam zaatakował.

– Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów. Pierwszy dotyczy zadania 40 ciosów nożem pani komornik w wyniku czego doszło do zatrzymania krążenia i zgonu. Ponieważ do zabójstwa doszło z motywów zasługujących na szczególne potępienie grozi za to co najmniej 12 lat pozbawienia wolności – mówi prokurator Kępka.

Mężczyzna nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienie ale prokuratura ich treści nie przekazuje.

Ofiar mogło być więcej

Kolejny zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa pracownika kancelarii, który próbował odeprzeć atak nożownika i ratować panią komornik. Agresor rzucił się także na niego i ranił go m.in. w przedramię i skroń. Z nożem rzucił się także na policjanta, który próbował go zatrzymać. Właśnie tego dotyczy trzeci zarzut usiłowania zabójstwa.

– Dwa ostatnie zarzuty dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej i gróźb karalnych skierowanych w kierunku przypadkowej osoby spotkanej w pobliżu zdarzenia – dodaje pani rzecznik.

Karol M. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Prokuratura czeka na pisemne wyniki sekcji zwłok. Badane są też ślady zabezpieczone w kancelarii. Do przesłuchania pozostało też dwóch świadków.