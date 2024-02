Lubelska Unia Cyfrowa pomoże chorym dzieciom. Wykorzysta sztuczną inteligencję

Na tej liście najwięcej namieszał Donald Tusk. Kandydaci PO do Sejmiku z okręgu nr 3

Żadna z pozostałych czterech list kandydatów Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Lubelskiego nie wywołała tylu emocji i kontrowersji, co ta do okręgu nr 3, obejmującego miasto Biała Podlaska oraz powiaty bialski, łukowski, radzyński i parczewski. Ostatecznie ustalenia Zarządu Wojewódzkiego PO do góry nogami i to dosłownie wywrócił premier Donald Tusk.