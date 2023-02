Szukają najlepszych gospodyń z lubelskiego. Nagrodą są pieniądze i sława

„Kobieta Gospodarna, Wyjątkowa” to konkurs, który urząd marszałkowski zapoczątkował w 2019 roku. – Do pierwszej edycji w 2019 roku zgłosiło się 66 kół gospodyń wiejskich, rok 2020 przyniósł 234 koła, w 2021 roku było 308 kół i stowarzyszeń, z kolei w ubiegłym roku – aż 356 kół. W ubiegłym roku zaprezentowano 370 potraw, 336 ciast oraz 164 wyrobów rękodzielniczych – podsumowują urzędnicy i przypominają, że celem tego projektu była promocja dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w aspekcie kulinarnym. Dodatkowo propagował on sztukę ludową. W konkursie mogły brać udział nie indywidualne gospodynie, ale koła gospodyń.

Po kilku latach zmieniła się jednak formuła konkursu i teraz będzie miał nową nazwę. Nowa edycja będzie się nazywała: „Kobieta Przedsiębiorcza”. – W nowej odsłonie chcemy pokazać kobietom jak mogą sprzedać, finansować i promować wytworzone przez siebie wyroby – tłumaczy wicemarszałek województwa, Zdzisław Szwed.

Stara forma konkursu skupiała się na płaszczyźnie kulinarnej i rękodzielniczej, a motywem przewodnim konkursu były jabłka, zioła i kasza oraz owoce miękkie. Nowa odsłona stawia na wyszukane potrawy ściśle związane z regionem lubelskim. Mają to być dania o przynajmniej 25-letniej.

Przepisy, bo o nich mowa, powinny znaleźć się w starych książkach kucharskich lub domowych zeszytach, jakie kiedyś prowadziły babcie. Potrawy, które zostaną przedstawione w konkursie, powinny spełniać kryteria wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Laureaci pierwszego etapu otrzymają nagrody: I. miejsce – wyjazd do Strasburga, II. miejsce – porcelanowy serwis obiadowy, III. miejsce – porcelanowy serwis kawowy oraz gwarancję przejścia do finału.

W drugim etapie komisja konkursowa wyłoni finalistów spośród 60 uczestników, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości : I. miejsce – 7 tys. zł., II. miejsce – 5 tys. zł., III. miejsce – 3 tys. zł.