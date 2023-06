Szukają w Lublinie Skarbów Kultury Przestrzeni "Biznes łączy się z roślinnością"

Po raz kolejny Forum Kultury Przestrzeni zaprasza mieszkańców, by uważniej przypatrzyli się miastu. Pierwsza edycja Skarbów Kultury Przestrzeni była zupełnie otwarta. Druga miała cztery kategorie, by pomóc uczestnikom kojarzyć różne elementy: widoki, miejsca, obiekty i działania. Trzecia skupiła się na pnączach, jakie porastają Lublin.

Tegoroczna edycja plebiscytu jest poświęcona relacji biznesu z zielenią. Wydarzenie organizuje Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach programu Forum Kultury Przestrzeni, a wspiera Lubelski Klub Biznesu.

Oni już wybrali

– Podejmujemy wspólnie wyzwanie, jakim jest identyfikowanie firm, które już zainwestowały w zieleń i są świadome benefitów, które z tego płyną. Biznes jest pragmatyczny, musi zobaczyć wszystkie korzyści. Moje osobiste zaangażowanie i Lubelskiego Klubu Biznesu w tą akcję wynika z potrzeby budowania świadomości, inicjowania trendów w biznesie, bo mimo wszystko wciąż mamy za mało zieleni w przestrzeni publicznej i w firmach. Odwołując się do swojego doświadczenia potwierdzam, że jeśli odwiedzam przedsiębiorstwa i widzę green wall czy inaczej ozdobione zielenią ściany, posadzone kwiaty, zmienia się moje postrzeganie tej firmy. Jestem przekonana, że jeśli ktoś dba o zieleń to znaczy, że również dba o innych, jest to przejaw troski o człowieka i środowisko. Ale też przejaw profesjonalizmu, dbałości o szczegóły – mówi Agnieszka Gąsior-Mazur, prezeska Lubelskiego Klubu Biznesu. – Biznes gra w zielone i lubi zielone. Bardzo się ucieszyłam z propozycji współpracy przy tym plebiscycie, kiedy potrzeby ludzi pracujących w firmach w tym zakresie są coraz bardziej wymagające w tym zakresie.

Inna kultura krajobrazu

– Moim odkryciem jest drukarnia Embepress przy ul. Tokarskiej, gdzie jest piękny ogród. Można go obejrzeć, bo znajduje się przed siedzibą firmy. Ogród zakładał były dyrektor tej firmy, a stworzony został przez hiszpańskiego ogrodnika. Wygląda jak jakieś miejsce np. w Chorwacji. To przykład zupełnie innej kultury krajobrazu. Śródziemnomorski ogród, mała powierzchnia wykorzystana do maksimum, żeby było ładnie. A nie jest to miejsce odwiedzane przez tłumy, nie powstało dla reklamy, tylko z zamiłowania. I dla pracowników – mówi Marcin Skrzypek z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, który jest odpowiedzialny za organizację Forum Kultury Przestrzeni i Skarbów Kultury Przestrzeni.

Przypomina, że Skarby Kultury Przestrzeni to projekt wykorzystujący fakt, że ludzie lubią różne miejsca. Znajdują je i chcą się nimi dzielić ze znajomym, pokazując, że odkryli jakiś fajny zakątek. Dzięki mediom społecznościowym i mediom w ogóle organizatorzy plebiscytu chcą pokazać takie miejsca szerzej.

Dostępne publicznie, choćby widokowo

– Ludzie są takimi czujnikami, sprawdzają, gdzie jest miło. Chodzą po całym mieście i szukają miłych miejsc. Wystarczy zebrać „odczyty” tych czujników pytając ludzi: gdzie się wam podoba? Takie było najprostsze założenie akcji. Żeby miejsca, które są ładne dłużej pobyły w przestrzeni medialnej. A żeby więcej osób się o nich dowiedziało i je zobaczyło, wprowadziliśmy element plebiscytowej rywalizacji. Można głosować na swoje ulubione miejsca – tłumaczy Marcin Skrzypek.

Zasada plebiscytu jest prosta.

Najpierw zgłasza się znalezione przez siebie miejsce, które po prostu nas cieszy z jakiegoś powodu. Musi być ono dostępne publicznie; choćby widokowo. Najciekawsze z nich zostaną nominowane do finału przez internautów i zespół ekspertów. Ostatecznych laureatów, których poznamy do końca roku, wskażą jurorzy oraz mieszkańcy w głosowaniu na stronach „Dziennika Wschodniego”.

– Mamy w Lublinie firmy, które weszły na teren i zastały na nim zieleń. Inne, które stawiają nowe budynki, fabryki, elementy zieleni często mają już wkomponowane w inwestycję. Warto odwiedzić przedsiębiorstwa na terenie strefy ekonomicznej. Modern Expo ma wspaniały ogród, który służy do odpoczynku w ramach przerwy w pracy. Naprzeciwko Medisept skończył właśnie swoją inwestycję i na dachu ma ogród. Patio zrobione z ogrodem służy jako strefa chilloutu dla pracowników, ale także do rozmów biznesowych, przyjmowania gości. Myślę, że inwestycja w zieleń związana jest ze świadomością, z potrzebami estetycznymi właścicieli, prezesów czy pracowników. Coraz częściej mówi się o organizacji zazielenionych przestrzeni, w których ludzie mogą pracować w bezpiecznych, komfortowych warunkach, a przecież w firmach ludzie nie tylko pracują, także rozmawiają, spędzają czas ze sobą, budują relacje. Zwłaszcza po pandemii uświadamiamy sobie, że zieleń to zdrowie. Wpływa na wydajność pracowników, atmosferę w pracy, eliminuje sytuacje konfliktowe, odpręża, wpływa na kreatywność i koncentrację – mówi prezeska LKB, organizacji z ponad 20-letnią historią, która potrafiła zrzeszać do 350 firm z naszego regionu.

Zieleń jako atut

– Czekamy na wszystkie zgłoszenia, dopiero później wyodrębnimy kategorie. Jedną grupą będzie wystrój przestrzeni kontaktu z klientem, czyli wejścia do lokali gastronomicznych lub usługowych. Widać, że jest potrzeba, żeby tak przyciągać klientów, tworzyć swój wizerunek w oparciu o zieleń. Idąc ul. Zieloną widzimy kilka lokali, które dekorują swoje wejścia roślinami, można je też spotkać na ul. Zamojskiej. A to, co się dzieje na deptaku, już można nazwać wyraźną modą na zieleń. Choć wiele dekoracji jest sztucznych, widać chęć, żeby przynajmniej udawały żywe rośliny w dużym nagromadzeniu – mówi Marcin Skrzypek, który wskazuje też na wystrój lokali wykorzystujących zastaną zieleń jako swój atut. Czasem mają szczęście sąsiadować z dobrze urządzoną zielenią działającą na ich korzyść, jak na przykład Cafe Mari, która ma obok miejski zielony pasaż ul. Grottgera.

Organizatorzy plebiscytu myślą też o dawnych, nieistniejących już miejscach, które miały zieleń i zniknęły razem z nią, jak Podwórko i pobliska plenerowa gastronomia z ul. Zielonej.

– Pokażemy firmy, które już zdały sobie sprawę ze znaczenia zieleni i zainspirujemy kolejne. Osobiście widzę w tym programie inicjatywę prośrodowiskową – dodaje Agnieszka Gąsior-Mazur.