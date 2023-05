Lublin. Szykują zmiany w jednym z ulubionych wąwozów

Chodzi półtorakilometrową alejkę biegnącą od placu zabaw między ulicami Jana Sawy i Dziewanny do ul. Nadbystrzyckiej. Jej nawierzchnia jest w tragicznym stanie, a okoliczni mieszkańcy od lat zabiegają o jej przebudowę. Pieniądze udało się zdobyć dzięki głosowaniom w dwóch ostatnich edycjach budżetu obywatelskiego.

Ratusz ogłosił właśnie przetarg na przebudowę traktu. Firma, która otrzyma zlecenie, rozbierze istniejącą nawierzchnię z asfaltu i w jej miejscu wybuduje szeroki na dwa metry chodnik z kostki brukowej i asfaltową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. Aleje dla pieszych i jednośladów mają być oddzielone od siebie półmetrowym pasem zieleni. Projekt zakłada zaaranżowanie skrzyżowań z istniejącymi szlakami pieszo-rowerowymi, nie przewiduje jednak budowy łączników z ul. Zana czy Filaretów.

Zgodnie z dokumentacją prace będą podzielone na trzy etapy. Jeśli postępowanie uda się rozstrzygnąć bez zbędnych perturbacji, w tym roku mogą zostać ukończone dwa pierwsze. Chodzi o 500-metrowe odcinki od placu zabaw w pobliżu ogródków działkowych i Szkoły Podstawowej nr 38 do skrzyżowania z trasą dla pieszych i rowerzystów prowadzącą w stronę bloku z kolorowym muralem przy ul. Różanej oraz stąd do usytuowanych za wiaduktem wzdłuż ul. Filaretów schodów do ul. Radości. Trzecia część dotyczy ostatniego fragmentu o długości 498 metrów, aż do ślepej odnogi ul. Romantycznej, obok instalacji artystycznej przedstawiającej wielką, wbitą w ziemię strzykawkę.

- Ogłoszone zamówienie obejmuje realizację wszystkich trzech etapów robót, z tym że pierwszy i drugi etap powinien zostać wykonany w ciągu pięciu miesięcy od zawarcia umowy, natomiast trzeci etap w ciągu 18 miesięcy – informuje Monika Głazik z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Termin składania ofert w przetargu mija 9 czerwca.