Tak ma wyglądać nowy stadion żużlowy w Lublinie. Ratusz pokazał koncepcję

Z koncepcji wynika, że podczas meczów żużlowych trybuny mieściłyby 18 750 kibiców. Podczas koncertów możliwe byłoby zgromadzenie się niemal 30 tys. widzów. – Ewakuacyjnie jesteśmy na to przygotowani – mówi Ryżyński.

Koncepcja przewiduje czterokondygnacyjny parking na 610 miejsc. Miałby się on znaleźć w północnej części terenu. Drugi parking, na 209 samochodów, ma się znaleźć pod trybunami, powyżej poziomu wód gruntowych. Dodając do tego miejsca postojowe obok obiektu projektanci spodziewają się uzyskać 845 miejsc parkingowych.

Architekci nie przewidują podziemnych kondygnacji. – Grunt tutaj mamy, jaki mamy w Lublinie – przyznaje główny projektant. Przeszkodą są wody gruntowe. – Tam jest dużo wody, ta woda wychodzi na powierzchnię – mówi Ryżyński.

Główne wejście do stadionu ma się znaleźć w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej na ul. Krochmalnej (Klub Jeździecki 02).

W jaki sposób architekci zamierzają zapewnić odpowiednie wytłumienie obiektu, aby nie był uciążliwy dla okolicznych mieszkańców?

– Samo ukształtowanie tego dachu to rodzaj takich fal wpisanych w kwadrat. To powoduje, że fala dźwiękowa, która uderza o tak ukształtowaną płaszczyznę, po prostu się rozprasza. To zlikwiduje nam zjawisko pogłosu – mówi Ryżyński i mówi o drugim rozwiązaniu. – Bezpośrednio nad kibicami, nad górną częścią trybun będą zamontowane siatki membranowe, które będą stanowiły pułapkę dla fal dźwiękowych.

Główny projektant dodaje, że od strony osiedla Skarpa, gdzie znajdują się bloki mieszkalne, których lokatorzy obawiali się hałasu, umiejscowiona będzie główna trybuna stadionu mająca być dodatkową osłoną przed hałasem. Zdaniem Ryżyńskiego do bloków mieszkalnych dotrze dźwięk o natężeniu poniżej 30 dB.

– Będziemy to słyszeć, ale nie będzie to hałas, który będzie przeszkadzał – mówi Ryżyński. Z jego wypowiedzi można wręcz wnioskować, że hałas ze stadionu nie będzie się kumulować z tym dobiegającym z pobliskich, ruchliwych dróg. – Ta fala dźwiękowa napotykając na hałas znika, ona się nie wzmaga.

Projekt ma uwzględniać nie tylko stadion z parkingami i drogami dojazdowymi, ale również pobliskie tereny zielone. W zaprezentowanej w czwartek koncepcji znalazła się m.in. nowa kładka na Bystrzycy w miejscu już istniejącej, tak wąskiej, że rowerzyści nie mogą się na niej swobodnie minąć, więc jedni czekają, aż drudzy zjadą. Nowa kładka ma mieć szerokość 3,5 metra, w tym 1,5 m dla pieszych i 2 m dla rowerów, a przynajmniej tak przedstawia to projektant.

Architekci policzyli wstępnie możliwe koszty inwestycji. – Wychodzi nam około 240-250 mln zł. – mówi Ryżyński. Ale zastrzega, że jest to kwota, która nie uwzględnia przyszłej inflacji ani innych ryzyk.

Czy koncepcja przedstawiona przez Ratusz jest dobra i powinna być realizowana? O tym będą mogli się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani. Na 1 grudnia zapowiedziano rozpoczęcie konsultacji społecznych w tej sprawie. Ich początkiem ma być otwarte spotkanie na parterze Ratusza (sala 2), które zacznie się o godz. 12.