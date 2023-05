- Talent ma z nas każdy, ale nie każdy jest w stanie go poznać. Cieszę się, że dzieciaki w naszej szkole mają możliwość przedstawić swoje większe lub mniejsze umiejętności – Kinga Ostrowska, dyrektor SP nr 20 zwróciła się do uczestników, otwierając Giełdę Talentów. Do organizowanego przez samorząd uczniowski szkolnego talent show zgłosiło się ponad 40 chętnych. W finale zobaczyliśmy 17 uczennic i uczniów.