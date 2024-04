Tarasy widokowe na CSK ponownie otwarte dla zwiedzających

To miejsce niewątpliwie znajduje się na liście "must have" miejsc do odwiedzenia w Lublinie, nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców. Tarasy widokowe na Centrum Spotkania Kultur powracają po zimowej przerwie i odwiedzający mogą spojrzeć na miasto z innej perspektywy.

Na poziomie 4., znajdującym się od strony ulicy Grottgera znajduje się Pasieka Artystyczna - największa w Polsce miejska pasieka, gdzie powstaje pyszny i ekologiczny miód, który możemy zakupić po spacerze.

- Inspiracją do stworzenia kompozycji roślinnych w podniebnych ogrodach, była bogata flora regionu lubelskiego, jednego z najczystszych obszarów Unii Europejskiej. Dach jest porośnięty typowymi dla Lubelszczyzny roślinami, takimi jak: gryka, zioła, kwiaty polne czy jabłonki - informuje CSK.

Na samej górze, czyli poziomie 5. znajduje się strefa relaksu, gdzie można odpocząć i się zrelaksować, a przy korzystnej pogodzie odbywają się tam wydarzenia kulturalne.

Taras otwarty jest codziennie (poniedziałek-niedziela) od 8.00 do 21.00. Wstęp jest bezpłatny.