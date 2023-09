Tę inwestycję wybrali mieszkańcy. Trwa rozbudowa zaplecza na lubelskim stadionie

W ramach robót zmodernizowane istniejący budynek szatniowy o pow. 236 mkw. Szatnie oraz pomieszczenia sanitarne i gospodarcze przeszły generalny remont. Od strony zachodniej wyburzono schody i platformę z murkiem, dobudowując w tym miejscu dwukondygnacyjną nową część obiektu. Dzięki temu udało się zwiększyć jego powierzchnię prawie o połowę, o dodatkowe 230 mkw. Znalazły się tu dwa dodatkowe pomieszczenia gospodarcze i trzy ogólnodostępne toalety. Na pierwszym piętrze powstały pokój sędziów, trzy szatnie i natryski.

- Aktualnie wewnątrz wykonawca realizuje prace wykończeniowe. Budynek na zewnątrz jest już gotowy, elewację zdobią klubowe, bordowo-biało-niebieskie barwy – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

I dodaje, że dzięki inwestycji mają poprawić się warunki uprawiania sportu dla zawodników Sygnalu, ale też korzystających z obiektu uczniów pobliskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja oraz mieszkańców dzielnicy Dziesiąta.

- Jednym z naszych priorytetów jest rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowej zarówno tej przyszkolnej, jak i ogólnodostępnej oraz zarządzanej przez kluby. Tworzenie takiej bazy jest konieczne, by nie tylko wspierać młodych sportowców, ale też rozwijać pasje i dbać o formę oraz kondycję fizyczną dzieci i młodzieży – deklaruje Szymczyk.

Prace wykonuje firma Jur-Bud Usługi Budowlane z Lublina. Ich koszt to ponad 2,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu obywatelskiego. To już kolejny projekt realizowany dzięki głosowaniu mieszkańców na terenie kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej. Trzy lata temu w tym miejscu powstało pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, zakupiono także specjalistyczne urządzenia do pielęgnacji murawy. Rok później wykonano profesjonalne nawodnienie boiska i uporządkowano infrastrukturę wokół.