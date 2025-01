Teatr Centralny: trzy miesiące na scenie (repertuar)

W prezentacji wzięli udział m.in. Izabela Śliwa, zastępczyni dyrektora ds. artystyczno-programowych oraz przedstawiciele Teatru Centralnego: Jarosław Tomica, Paweł Passini, Łukasz Witt-Michałowski oraz Daniel Adamczyk.

Dziś, 17 stycznia, o godzinie 10 i 19 oraz jutro o 19 zobaczymy Cyberiadę Daniela Adamczyka. To adaptacja wybranych historii z kultowej (tu to słowo jest jak najbardziej uzasadnione) książki Stanisława Lema.

To opowieści o perypetiach Trurla i Klapaucjusza. Podczas swoich kosmicznych podróży po wszechświecie zamieszkanym przez ludzi, roboty i maszyny, konstruktorzy prześcigają się w pomysłach, podejmując coraz bardziej zaskakujące misje.

A skoro już o Stanisławie Lemie: 22 lutego wystąpi Kwartet Futurologiczny. To koncert z muzyką, która została skomponowana do spektaklu Kongres futurologiczny w reżyserii Daniela Adamczyka zespołem Tęgie Chłopy.

Miejsce: Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie.

Będzie też przedstawienie Kongres futurologiczny: 28 lutego, 1 i 2 marca.

Przyszły weekend to Zły w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego (24, 25 i 25 stycznia o godzinie 20).

Kolejny weekend to Księga Znaku (neTTheatre). Za scenariusz, reżyserię i muzykę odpowiada Paweł Passini.

Spektakl jest częścią Tryptyku maltańskiego, realizowanego w ramach projektu „Azyl pisarzy”.

Na 7 lutego zaplanowana została premiera przedstawienia Sanatorium Zdrowie Plus Teatru Seniora w reżyserii Michała Zgieta.

Do uzdrowiska ze wszystkich stron kraju zjeżdżają kuracjusze. Wszystko toczy się normalnym rytmem: meldunek, obiad, kolacja. Pensjonariusze są ciepło przyjęci przez obsługę medyczną. Sytuacja zmienia się podczas pierwszego wieczorku tanecznego...

To komedia charakterów i sytuacji, z wątkiem kryminalnym, osadzona w realiach sanatorium. Powstał na podstawie autorskiego scenariusza reżysera, aktora, założyciela i opiekuna Teatru Seniora, Michała Zgieta.

PREMIERA 7 lutego, godzina 18.

Sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie

Cena: normalny 30 zł / ulgowy 20 zł

14-16 lutego do zobaczenia Sceny, które nie weszły (Scena Komedii).

7-9 marca to Serce (Scena InVitro). Koncepcja, adaptacja i opracowanie dramaturgiczne tekstu, reżyseria: Monika Czajkowska. Spektakl jest częścią projektu Dekalog Teatralny.

14-16 marca Teatr Centralny zaprasza na Pod lodem (Scena InVitro) w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego. To uzupełnienie, uwspółcześnienie i rozmowa z pierwszym odcinkiem „Dekalogu” Kieślowskiego i Piesiewicza.

W weekend 15-16 marca będzie też grany spektakl dla dzieci EkoBajka (Scena Komedii).

Kilka słów tylko do Ciebie, które powtarzam bez końca (neTTheatre) w reżyserii (i z muzyką) Pawła Passiniego to propozycja na 19 i 20 marca. Spektakl jest częścią Tryptyku maltańskiego, realizowanego w ramach projektu „Azyl pisarzy”. 22 i 23 marca do zobaczenia kolejne przedstawienie Passiniego: Ryt przejścia

Bilety w serwisie bilety24.pl i w kasie Centrum Kultury w Lublinie.

Więcej na stronie ck.lublin.pl.