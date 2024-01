Ten nowotwór dotyka ponad 10 proc. kobiet. Cytologia może uratować życie

Szacuje się, że rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występującym nowotworem u polskich kobiet. Wykryty i leczony na wczesnym etapie jest uleczalny w 99 proc. Regularna cytologia pomaga we wczesnym zdiagnozowaniu, jednak według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, aż 13 proc. kobiet w Polsce, nigdy nie wykonało tego badania. W dniach od 20 do 26 stycznia przypada Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy i wtedy szczególnie przypomina się o roli, jaką pełni profilaktyka.

- Rak szyjki macicy to jeden z częstszych nowotworów złośliwych u kobiet. Wykryty na wczesnym etapie choroby jest w większości przypadków wyleczalny, późno zdiagnozowany i nieleczony może stanowić duży problem terapeutyczny. Dlatego każda kobieta powinna wykonywać regularnie badanie cytologiczne – zaznacza dr n. med. Justyna Podlodowska, onkolog kliniczny.

Rocznie, ten nowotwór jest wykrywany u około 3 tys. kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu. W ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia, panie w wieku 25 do 64 lat mogą raz na 3 lata bezpłatnie wykonać cytologię.

- Badanie można z robić w każdej poradni ginekologiczno-położniczej, która ma umowę z NFZ i w poradniach POZ, które podpisały umowę na realizację tego programu W województwie lubelskim, profilaktyczną cytologię można zrobić w 106 poradniach ginekologiczno-położniczych i w 21 gabinetach położnej POZ. Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie – przypomina Dagmara Marczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W związku z tygodniem świadomości, NFZ zaprasza na spotkanie z położną, podczas którego będzie można dowiedzieć się jak przebiega cytologia, jak się do niego przygotować i jak istotną rolę spełnia.

Poza tym będzie możliwość wykonać analizę składu ciała, wyrobić kartę EKUZ i zapoznać się z portalem Diety NFZ. Akcja odbędzie się 22 stycznia, w godz. od 11 do 13 w sali obsługi klientów lubelskiego NFZ przy ul. Nadstawnej 2-4.