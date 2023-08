Tłumy na koncercie plenerowym z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego

Jedna wielka niepewność. Jak to z liceum w Piaskach było

Podjęłam tę walkę dla córki a potem to się zrobił priorytet dla wszystkich – mówi mama Natalii. Po kilkunastoletniej przerwie do Piask (powiat świdnicki) wraca liceum. Rodzice ósmoklasistów i sami uczniowie będą długo wspominać rekrutację do LO. Poruszono powiat i miasto, żeby podlegająca starostwu placówka została reaktywowana