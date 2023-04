Scena w Budowie. W CSK pokażą, to, co najlepsze w polskiej scenografii. Zdjęcia

Wzorem lat ubiegłych, zaprezentowane zostaną wyłonione w konkursie spektakle teatralne. Będą też wystawy, spotkania z twórcami, pokazy filmowe i warsztaty. Kulminacją festiwalu będzie wręczenie nagród „Złota Kieszeń” dla: najlepszego spektaklu, za najlepszą scenografię i za najlepsze kostiumy.

– Po raz siódmy pokażemy w CSK to co najlepsze, najbardziej wizualne i wartościowe w polskiej scenografii. „Scena w Budowie” to jedyne takie teatralne wydarzenie, które cieszy się coraz większym uznaniem fanów i ekspertów teatru. To też jedyne takie wydarzenie, którego założeniem było wydobycie i uhonorowanie tych wszystkich artystów, którzy na scenie są niewidzialni – mówi Katarzyna Sienkiewicz, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. – Zawsze docenia się muzyków, aktorów, reżyserów, a nie ma miejsca dla scenografa.

Oglądając spektakl nie da się ukryć, że jest to też spotkanie ze scenografią. Wydaje mi się, że to jest czymś bardzo ważnym, bo przez siedem lat festiwalu się to utrwala i zyska wśród krytyków i odbiorców, czyli naszych widzów. Bardzo nas to cieszy – dodaje prof. Leszek Mądzik, dyrektor artystyczny „Sceny w Budowie”.

„Scena w Budowie” to wydarzenie, które stanowi wyjątkowe na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie cieszące się coraz większą popularnością i uznaniem. Program konstruowany jest nie na podstawie gustów kuratorskich, a za pomocą obiektywnych kryteriów wydobywa najbardziej wartościowe pod względem scenografii i kostiumów, spektakle.

– W tym roku motywem przewodnim jest Afrodyta. Co roku chcemy, żeby jakiś motyw przewodni był. Mam nadzieję, że kiedyś ta scenografia zaistnieje silniej w świecie i w Polsce tak, jak kiedyś plakat i muzyka – dodaje Leszek Mądzik.

Główną częścią imprezy jest konkurs, w którym nagradzane są najlepsze spektakle powstałe w ostatnim czasie. W ten sposób docenione zostaną najciekawsze zjawiska polskiej scenografii oraz praca artystów, którzy za pomocą kreacji przestrzennych wydobywają to, co w danym utworze najciekawsze.

Prezentacje konkursowe są zgłaszane przez teatry z całej Polski. W tym roku wpłynęło 41 zgłoszeń. Nominowanych zostało 8 spektakli:

„Alicja w Krainie Czarów”, kom. Przemysław Zych, libretto: Robert Bondara, Opera Nova w Bydgoszczy, scenografia i kostiumy: Martyna Kander

„Alte hajm/Stary dom”, reż. Marcin Wierzchowski, Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, scenografia i kostiumy: Magdalena Mucha

„Imagine”, reż. Krystian Lupa, koprodukcja: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Teatr Powszechny w Łodzi, scenografia: Krystian Lupa, kostiumy: Piotr Skiba

„Orlando. Biografie”, reż. Agnieszka Błońska, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, scenografia i kostiumy: Katarzyna Kozyra, Arek Ślesiński

„Lalka”, reż. Radosław Rychcik, Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, scenografia, kostiumy, światła: Łukasz Błażejewski

„Lalki Kafki”, reż. Marek Zákostelecký, Wrocławski Teatr Lalek, scenografia: Marek Zákostelecký

„Rewizor”, reż. Jurij Murawicki, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, scenografia i kostiumy: Galya Solodovnikova

„Rohtko”, reż. Łukasz Twarkowski, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, scenografia: Fabien Lede, kostiumy: Svenja Gassen

Nominowane spektakle walczą o nagrody „Złota Kieszeń”. Zwycięzca kategorii Grand Prix Złota Kieszeń dla najlepszego spektaklu otrzyma 10 000 zł, zwycięzca Złota Kieszeń za najlepszą scenografię: 7 500 zł i tyle samo laureat kategorii Złota Kieszeń za najlepsze kostiumy.

Bilety na płatne wydarzenia dostępne w kasie Centrum Spotkania Kultur i na stronie instytucji.