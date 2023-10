Wydzwaniał na 112, bo... się nudził. Nie jest mu teraz do śmiechu

Świdniczanka gorsza od Wieczystej Kraków w meczu na wodzie

Sześć goli, hektolitry wody na murawie, a do tego sporo ciekawych akcji i mnóstwo emocji. Mecz Świdniczanki z Wieczystą Kraków, czyli liderem tabeli na pewno nie rozczarował. Gospodarze pokazali się z dobrej strony i napsuli faworytowi do awansu mnóstwo krwi. Punkty pojechały jednak do Krakowa, bo podopieczni Sławomira Peszki wygrali 4:2.